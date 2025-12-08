Директория на компаниите
Level Home
Level Home Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в Level Home възлиза на $180K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Level Home. Последна актуализация: 12/8/2025

Средна заплата
company icon
Level Home
Software Engineer
Los Angeles, CA
Общо годишно
$180K
Ниво
L4
Основна
$130K
Stock (/yr)
$49.9K
Бонус
$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в Level Home?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Level Home, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Level Home in United States е с годишно общо възнаграждение от $287,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Level Home за позицията Софтуерен инженер in United States е $199,900.

    Не са намерени препоръчани работни места за Level Home

Други ресурси

