Level Home
Средното общо възнаграждение за Продуктов мениджър in United States в Level Home варира от $189K до $263K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Level Home. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$203K - $239K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$189K$203K$239K$263K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Level Home, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Level Home in United States е с годишно общо възнаграждение от $263,250. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Level Home за позицията Продуктов мениджър in United States е $189,000.

