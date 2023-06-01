Директория на компаниите
Level Ex
Работите тук? Заявете вашата компания

Level Ex Заплати

Заплатата в Level Ex варира от $91,800 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $125,625 за Продуктов дизайнер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Level Ex. Последно актуализирано: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Аналитик данни
$91.8K
Продуктов дизайнер
$126K
Софтуерен инженер
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Level Ex е Продуктов дизайнер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $125,625. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Level Ex е $113,565.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Level Ex

Свързани компании

  • Apple
  • Uber
  • Tesla
  • Roblox
  • Databricks
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси