Средното общо възнаграждение за Мениджър на бизнес операции в Lev варира от $149K до $208K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lev. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$161K - $187K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$149K$161K$187K$208K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Lev?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на бизнес операции в Lev е с годишно общо възнаграждение от $208,250. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Lev за позицията Мениджър на бизнес операции е $148,750.

