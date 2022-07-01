Директория на компаниите
Lev
Lev Заплати

Заплатата в Lev варира от $58,945 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $597,000 за Главен на персонала в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Lev. Последно актуализирано: 11/27/2025

Мениджър на бизнес операции
$174K
Главен на персонала
$597K
Специалист по данни
$58.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Продуктов мениджър
Median $320K
Архитект на решения
$83.6K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Lev е Главен на персонала at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $597,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Lev е $174,125.

Други ресурси

