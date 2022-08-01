Директория на компаниите
Lettuce Grow
Lettuce Grow Заплати

Заплатата в Lettuce Grow варира от $109,450 общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $125,000 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Lettuce Grow. Последно актуализирано: 11/26/2025

Продуктов мениджър
$109K
Софтуерен инженер
Median $125K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Lettuce Grow е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $125,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Lettuce Grow е $117,225.

