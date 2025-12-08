Директория на компаниите
Let's Enhance
Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in Poland в Let's Enhance варира от PLN 236K до PLN 337K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Let's Enhance. Последна актуализация: 12/8/2025

$73.3K - $85.8K
Poland
$64K$73.3K$85.8K$91.3K
Какви са кариерните нива в Let's Enhance?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Let's Enhance in Poland е с годишно общо възнаграждение от PLN 337,388. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Let's Enhance за позицията Софтуерен инженер in Poland е PLN 236,460.

