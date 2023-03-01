Директория на компаниите
Leroy Merlin
Leroy Merlin Заплати

Диапазонът на заплатите на Leroy Merlin варира от $13,127 в общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $114,425 за Продуктов дизайнер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Leroy Merlin. Последна актуализация: 8/13/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $35.1K

Бекенд софтуерен инженер

Продуктов мениджър
Median $77.4K
Ръководител на експерти по данни
$27.6K

Експерт по данни
$16.1K
Продуктов дизайнер
$114K
Продажби
$13.1K
Ръководител софтуерно инженерство
$104K
Технически ръководител на програма
$53.4K
Рисков инвеститор
$20.8K
ЧЗВ

