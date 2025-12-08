Директория на компаниите
Lentech
Lentech Софтуерен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in Russia в Lentech варира от RUB 1.27M до RUB 1.8M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lentech. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$18.5K - $22K
Russia
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$16.3K$18.5K$22K$23.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Lentech?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Lentech in Russia е с годишно общо възнаграждение от RUB 1,799,150. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Lentech за позицията Софтуерен инженер in Russia е RUB 1,267,227.

Други ресурси

