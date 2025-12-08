Директория на компаниите
Lenta
Lenta Мениджър на науката за данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на науката за данни in Russia в Lenta варира от RUB 6.83M до RUB 9.71M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lenta. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$99.6K - $113K
Russia
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$87.9K$99.6K$113K$125K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Lenta?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на науката за данни в Lenta in Russia е с годишно общо възнаграждение от RUB 9,707,231. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Lenta за позицията Мениджър на науката за данни in Russia е RUB 6,827,968.

