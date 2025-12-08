Директория на компаниите
Lenta
Средното общо възнаграждение за Бизнес анализатор in Russia в Lenta варира от RUB 907K до RUB 1.32M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lenta. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$13.4K - $15.3K
Russia
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$11.7K$13.4K$15.3K$17K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Lenta?

Най-високоплатеният пакет за Бизнес анализатор в Lenta in Russia е с годишно общо възнаграждение от RUB 1,321,667. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Lenta за позицията Бизнес анализатор in Russia е RUB 907,246.

