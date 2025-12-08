Директория на компаниите
Leland
Leland Продуктов мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Продуктов мениджър in United States в Leland варира от $93.5K до $131K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Leland. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$101K - $118K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$93.5K$101K$118K$131K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Leland?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Leland in United States е с годишно общо възнаграждение от $130,900. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Leland за позицията Продуктов мениджър in United States е $93,500.

Други ресурси

