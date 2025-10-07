Директория на компаниите
Leidos
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Архитект на решения

  • Cloud Security Architect

Leidos Cloud Security Architect Заплати

Възнаграждението за Cloud Security Architect in United States в Leidos варира от $74K на year за T1 до $177K на year за T5. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Leidos. Последна актуализация: 10/7/2025

Средна Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
T1
$74K
$73.3K
$333
$333
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$125K
$125K
$0
$0
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 2 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси
Какви са кариерните нива в Leidos?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Архитект на решения оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Cloud Security Architect в Leidos in United States е с годишно общо възнаграждение от $205,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Leidos за позицията Cloud Security Architect in United States е $118,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Leidos

Свързани компании

  • Wipro
  • Change Healthcare
  • Quest Diagnostics
  • Maximus
  • EPAM Systems
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси