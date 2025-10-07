Възнаграждението за Рисърч сайънтист in Northern Virginia Washington DC в Leidos възлiza на $91.5K на year за T2. Медианният year пакет за възнаграждение in Northern Virginia Washington DC възлiza на $94K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Leidos. Последна актуализация: 10/7/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$91.5K
$91.5K
$0
$0
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
