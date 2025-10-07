Възнаграждението за Фул-стак софтуер инженер in United States в Leidos варира от $84.4K на year за T1 до $233K на year за T6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $98K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Leidos. Последна актуализация: 10/7/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
