Директория на компаниите
Leica Geosystems
Работите тук? Заявете вашата компания

Leica Geosystems Заплати

Заплатата в Leica Geosystems варира от $45,188 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $120,142 за Хардуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Leica Geosystems. Последно актуализирано: 9/8/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $116K

Фул-стак софтуер инженер

Хардуерен инженер
$120K
Човешки ресурси
$45.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Продуктов мениджър
$109K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Leica Geosystems е Хардуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $120,142. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Leica Geosystems е $112,185.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Leica Geosystems

Свързани компании

  • Flipkart
  • Tesla
  • Lyft
  • PayPal
  • Uber
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси