Legends Информационен технолог (ИТ) Заплати

Средното общо възнаграждение за Информационен технолог (ИТ) в Legends варира от $30.3K до $44.2K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Legends. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$34.8K - $39.7K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$30.3K$34.8K$39.7K$44.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Legends?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Информационен технолог (ИТ) в Legends е с годишно общо възнаграждение от $44,179. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Legends за позицията Информационен технолог (ИТ) е $30,326.

