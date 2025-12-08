Директория на компаниите
Legato Health Technologies
Legato Health Technologies Програмен мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Програмен мениджър in India в Legato Health Technologies варира от ₹2.64M до ₹3.75M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Legato Health Technologies. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$34K - $38.7K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$30.1K$34K$38.7K$42.7K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Legato Health Technologies?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Програмен мениджър в Legato Health Technologies in India е с годишно общо възнаграждение от ₹3,754,155. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Legato Health Technologies за позицията Програмен мениджър in India е ₹2,640,635.

Други ресурси

