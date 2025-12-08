Директория на компаниите
Legato Health Technologies Специалист по данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Специалист по данни in India в Legato Health Technologies варира от ₹1.09M до ₹1.55M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Legato Health Technologies. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$14.2K - $16.6K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$12.4K$14.2K$16.6K$17.6K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Legato Health Technologies in India е с годишно общо възнаграждение от ₹1,548,399. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Legato Health Technologies за позицията Специалист по данни in India е ₹1,085,203.

