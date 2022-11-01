Директория на компаниите
Ledcor
Ledcor Заплати

Заплатата в Ledcor варира от $35,987 общо възнаграждение годишно за Бизнес аналитик в долния край до $73,563 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Ledcor. Последно актуализирано: 9/14/2025

$160K

Строителен инженер
Median $62.3K
Проектен мениджър
Median $46.5K
Бизнес аналитик
$36K

Софтуерен инженер
$73.6K
ЧЗВ

The highest paying role reported at Ledcor is Софтуерен инженер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $73,563. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ledcor is $54,400.

