Директория на компаниите
LeasePlan
Работите тук? Заявете вашата компания

LeasePlan Заплати

Заплатата в LeasePlan варира от $10,235 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $159,100 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на LeasePlan. Последно актуализирано: 9/8/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $90.6K
Бизнес аналитик
$68.6K
Аналитик данни
$70.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Специалист по данни
$10.2K
Продуктов дизайнер
$87K
Аналитик по киберсигурност
$111K
Мениджър софтуерно инженерство
$159K
Архитект на решения
$122K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

LeasePlan最高薪職位是Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level，年度總薪酬為$159,100。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
LeasePlan年度總薪酬中位數為$88,797。

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за LeasePlan

Свързани компании

  • Uber
  • Spotify
  • Dropbox
  • Facebook
  • Coinbase
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси