Директория на компаниите
LearnUpon
Работите тук? Заявете вашата компания

LearnUpon Заплати

Заплатата в LearnUpon варира от $36,836 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $52,253 за Обслужване на клиенти в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на LearnUpon. Последно актуализирано: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Обслужване на клиенти
$52.3K
Софтуерен инженер
$36.8K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в LearnUpon е Обслужване на клиенти at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $52,253. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в LearnUpon е $44,544.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за LearnUpon

Свързани компании

  • Snap
  • Apple
  • Flipkart
  • Lyft
  • Square
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/learnupon/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.