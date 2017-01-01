Директория на компаниите
LEAP Academy University Charter School
    LEAP Academy University Charter School in Camden, NJ offers a college preparatory education emphasizing STEM subjects, aimed at fostering educational excellence and community development.

    leapacademycharter.org
    Уебсайт
    1996
    Година на основаване
    150
    Брой служители
    $10M-$50M
    Прогнозни приходи
    Централа

