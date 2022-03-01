Директория на компаниите
LeanIX
LeanIX Заплати

Заплатата в LeanIX варира от $57,897 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $101,654 за Управленски консултант в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на LeanIX. Последно актуализирано: 9/14/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $69.4K
Управленски консултант
Median $102K
Информационен технолог (ИТ)
$69.3K

Продуктов дизайнер
$57.9K
Мениджър софтуерно инженерство
$83.2K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в LeanIX е Управленски консултант с годишно общо възнаграждение от $101,654. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в LeanIX е $69,396.

Други ресурси