League
Софтуерен инженер Ниво

E4

Нива в League

  1. E3Engineer 1
  2. E4Engineer 2
  3. E5Senior Engineer 1
    4. Покажи 4 Повече нива
Средно Годишно Обща компенсация
CA$122,677
Основна заплата
CA$147,518
Акционерен пакет ()
CA$20,367
Бонус
CA$3,249
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Най-нови заявки за заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
