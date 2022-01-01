Директория на компаниите
League
League Заплати

Диапазонът на заплатите на League варира от $68,665 в общо възнаграждение годишно за Бизнес развитие в долния край до $150,750 за Анализатор по киберсигурност в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на League. Последна актуализация: 8/12/2025

$160K

Софтуерен инженер
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Бекенд софтуерен инженер

Продуктов мениджър
Median $120K
Ръководител софтуерно инженерство
Median $150K

Бизнес развитие
$68.7K
Копирайтер
$70.9K
Правен отдел
$144K
Продуктов дизайнер
$116K
Анализатор по киберсигурност
$151K
ЧЗВ

The highest paying role reported at League is Анализатор по киберсигурност at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $150,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at League is $132,102.

