Lead Bank
Lead Bank Backend софтуерен инженер Заплати в United States

Медианният пакет за възнаграждение на Backend софтуерен инженер in United States в Lead Bank възлиза на $193K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lead Bank. Последна актуализация: 11/12/2025

Средна заплата
company icon
Lead Bank
Software Engineer
Sunnyvale, CA
Общо годишно
$193K
Ниво
L4
Основна
$185K
Stock (/yr)
$7.8K
Бонус
$0
Години в компанията
0 Години
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Lead Bank?
Последни подадени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Backend софтуерен инженер в Lead Bank in United States е с годишно общо възнаграждение от $268,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Lead Bank за позицията Backend софтуерен инженер in United States е $172,750.

