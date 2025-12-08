Директория на компаниите
Le Ministere de l'Economie
Le Ministere de l'Economie Информационен технолог (ИТ) Заплати

Средното общо възнаграждение за Информационен технолог (ИТ) в Le Ministere de l'Economie варира от €28.3K до €39.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Le Ministere de l'Economie. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$35.3K - $42.8K
France
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$32.6K$35.3K$42.8K$45.6K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Le Ministere de l'Economie?

Най-високоплатеният пакет за Информационен технолог (ИТ) в Le Ministere de l'Economie е с годишно общо възнаграждение от €39,538. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Le Ministere de l'Economie за позицията Информационен технолог (ИТ) е €28,290.

