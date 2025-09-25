Директория на компаниите
LayerZero Labs
LayerZero Labs Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Canada в LayerZero Labs възлиза на CA$176K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на LayerZero Labs. Последна актуализация: 9/25/2025

Средна заплата
company icon
LayerZero Labs
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Общо годишно
CA$176K
Ниво
180000
Основна
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
5 Години
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в LayerZero Labs in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$409,190. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в LayerZero Labs за позицията Софтуерен инженер in Canada е CA$169,320.

