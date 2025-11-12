Директория на компаниите
Lattice
Lattice UX дизайнер Заплати

Възнаграждението за UX дизайнер in United States в Lattice възлiza на $193K на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $195K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lattice. Последна актуализация: 11/12/2025

Средна Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L3
Product Designer I
$193K
$171K
$21.6K
$0
L4
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 2 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Lattice, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

3 years post-termination exercise window.



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за UX дизайнер в Lattice in United States е с годишно общо възнаграждение от $294,250. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Lattice за позицията UX дизайнер in United States е $173,250.

