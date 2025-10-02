Директория на компаниите
Latham & Watkins
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Правни въпроси

  • Всички заплати в Правни въпроси

  • New York City Area

Latham & Watkins Правни въпроси Заплати в New York City Area

Медианният пакет за възнаграждение на Правни въпроси in New York City Area в Latham & Watkins възлиза на $324K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Latham & Watkins. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
Latham & Watkins
Legal
New York, NY
Общо годишно
$324K
Ниво
L3
Основна
$260K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$63.8K
Години в компанията
0 Години
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в Latham & Watkins?

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Правни въпроси оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Правни въпроси at Latham & Watkins in New York City Area sits at a yearly total compensation of $455,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Latham & Watkins for the Правни въпроси role in New York City Area is $315,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Latham & Watkins

Свързани компании

  • K&L Gates
  • Clio
  • Rocket Lawyer
  • Northwestern Mutual
  • Cognosante
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси