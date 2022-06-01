Директория на компаниите
Lansweeper
Работите тук? Заявете вашата компания

Lansweeper Заплати

Заплатата в Lansweeper варира от $67,595 общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $120,600 за Програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Lansweeper. Последно актуализирано: 9/7/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Продуктов мениджър
$67.6K
Програмен мениджър
$121K
Продажби
$101K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Софтуерен инженер
$85.6K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Lansweeper είναι Програмен мениджър at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $120,600. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Lansweeper είναι $93,072.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Lansweeper

Свързани компании

  • Coinbase
  • Dropbox
  • Netflix
  • Microsoft
  • SoFi
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси