Landor
Landor Заплати

Заплатата в Landor варира от $32,170 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $90,000 за Маркетинг в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Landor. Последно актуализирано: 9/7/2025

$160K

Маркетинг
Median $90K
Счетоводител
$78.4K
Продуктов дизайнер
$32.2K

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Landor е Маркетинг с годишно общо възнаграждение от $90,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Landor е $78,390.

Други ресурси