Landmark Group Софтуерен инженер Заплати в Greater Bengaluru

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в Landmark Group възлиза на ₹1.38M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Landmark Group. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Landmark Group
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹1.38M
Ниво
L3
Основна
₹1.38M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
1 Година
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Landmark Group?

₹13.94M

Последни подадени заплати
Добави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Landmark Group in Greater Bengaluru е с годишно общо възнаграждение от ₹3,832,983. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Landmark Group за позицията Софтуерен инженер in Greater Bengaluru е ₹1,384,866.

