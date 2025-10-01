Директория на компаниите
Landmark Group
Landmark Group Продуктов мениджър Заплати в Greater Dubai Area

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in Greater Dubai Area в Landmark Group възлиза на AED 636K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Landmark Group. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Landmark Group
Product Manager
Dubai, DU, United Arab Emirates
Общо годишно
AED 636K
Ниво
-
Основна
AED 636K
Stock (/yr)
AED 0
Бонус
AED 0
Години в компанията
3 Години
Години опит
12 Години
Какви са кариерните нива в Landmark Group?

AED 588K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Продуктов мениджър at Landmark Group in Greater Dubai Area sits at a yearly total compensation of AED 736,007. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Landmark Group for the Продуктов мениджър role in Greater Dubai Area is AED 666,995.

