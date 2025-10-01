Директория на компаниите
Lamoda
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Moscow Metro Area

Lamoda Софтуерен инженер Заплати в Moscow Metro Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Moscow Metro Area в Lamoda възлиза на RUB 3.64M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lamoda. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Lamoda
Backend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Общо годишно
RUB 3.64M
Ниво
L2
Основна
RUB 3.64M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
2-4 Години
Какви са кариерните нива в Lamoda?

RUB 13.36M

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Lamoda in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 5,592,230. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lamoda for the Софтуерен инженер role in Moscow Metro Area is RUB 3,371,473.

