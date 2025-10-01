Директория на компаниите
Lamoda Бизнес аналитик Заплати в Moscow Metro Area

Медианният пакет за възнаграждение на Бизнес аналитик in Moscow Metro Area в Lamoda възлиза на RUB 3.03M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lamoda. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Общо годишно
RUB 3.03M
Ниво
L2
Основна
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 233K
Години в компанията
2 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Lamoda?

RUB 13.36M

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес аналитик в Lamoda in Moscow Metro Area е с годишно общо възнаграждение от RUB 7,801,600. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Lamoda за позицията Бизнес аналитик in Moscow Metro Area е RUB 3,031,156.

