Директория на компаниите
Lambda
Lambda Заплати

Заплатата в Lambda варира от $119,400 общо възнаграждение годишно за Маркетингови операции в долния край до $301,500 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Lambda. Последно актуализирано: 10/19/2025

Софтуерен инженер
Median $270K
Маркетинг
$251K
Маркетингови операции
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Продуктов мениджър
$245K
Продажби
$302K
Архитект на решения
$231K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Lambda е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $301,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Lambda е $248,010.

