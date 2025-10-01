Директория на компаниите
Lam Research
Lam Research Продуктов мениджър Заплати в Greater Portland Area

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in Greater Portland Area в Lam Research възлиза на $180K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lam Research. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Lam Research
Product Manager
Tualatin, OR
Общо годишно
$180K
Ниво
hidden
Основна
$180K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в Lam Research?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Lam Research, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Lam Research in Greater Portland Area е с годишно общо възнаграждение от $255,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Lam Research за позицията Продуктов мениджър in Greater Portland Area е $180,000.

