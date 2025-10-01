Директория на компаниите
Lam Research
Lam Research Process Engineer Заплати в San Francisco Bay Area

Медианният пакет за възнаграждение на Process Engineer in San Francisco Bay Area в Lam Research възлиза на $204K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lam Research. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Lam Research
Process Engineer
Fremont, CA
Общо годишно
$204K
Ниво
L4
Основна
$167K
Stock (/yr)
$14K
Бонус
$23K
Години в компанията
4 Години
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Lam Research?

$160K

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Lam Research, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)



ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Process Engineer at Lam Research in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $242,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the jobFamilies.Process Engineer role in San Francisco Bay Area is $197,333.

