Медианният пакет за възнаграждение на Механичен инженер in India в Lam Research възлиза на ₹2.28M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lam Research. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Lam Research
Mechanical Technical Lead Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹2.28M
Ниво
L3
Основна
₹2.07M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹207K
Години в компанията
6 Години
Години опит
13 Години
Какви са кариерните нива в Lam Research?

₹13.94M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Lam Research, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)



Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

ЧЗВ

El paquete salarial más alto reportado para un Механичен инженер en Lam Research in India tiene una compensación total anual de ₹2,715,319. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lam Research para el puesto de Механичен инженер in India es ₹2,099,653.

