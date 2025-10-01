Директория на компаниите
Lam Research
Lam Research Специалист по данни Заплати в Greater Bengaluru

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lam Research. Последна актуализация: 10/1/2025

₹160K

График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Lam Research, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Lam Research in Greater Bengaluru е с годишно общо възнаграждение от ₹4,742,810. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Lam Research за позицията Специалист по данни in Greater Bengaluru е ₹3,163,544.

