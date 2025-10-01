Директория на компаниите
Lam Research
Lam Research Химичен инженер Заплати в San Francisco Bay Area

Медианният пакет за възнаграждение на Химичен инженер in San Francisco Bay Area в Lam Research възлиза на $186K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lam Research. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Lam Research
Process Engineer
Fremont, CA
Общо годишно
$186K
Ниво
L4
Основна
$162K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$24K
Години в компанията
3 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Lam Research?

$160K

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Lam Research, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)



Включени длъжности

Process Engineer

ЧЗВ

Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Lam Research vir die Химичен инженер rol in San Francisco Bay Area is $188,333.

Други ресурси