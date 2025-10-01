Директория на компаниите
Lam Research
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Химичен инженер

  • Всички заплати в Химичен инженер

  • Greater Taipei Area

Lam Research Химичен инженер Заплати в Greater Taipei Area

Медианният пакет за възнаграждение на Химичен инженер in Greater Taipei Area в Lam Research възлиза на NT$2.12M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lam Research. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Lam Research
Process Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Общо годишно
NT$2.12M
Ниво
PE3
Основна
NT$1.74M
Stock (/yr)
NT$0
Бонус
NT$386K
Години в компанията
0 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Lam Research?

NT$5.09M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от NT$955 хил.+ (понякога NT$9550 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Lam Research, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Химичен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Process Engineer

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Химичен инженер at Lam Research in Greater Taipei Area sits at a yearly total compensation of NT$16,925,401. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Химичен инженер role in Greater Taipei Area is NT$2,121,661.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Lam Research

Свързани компании

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси