Lalamove Софтуерен инженер Заплати в Greater Hong Kong Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Hong Kong Area в Lalamove възлиза на HK$334K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lalamove. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
Общо годишно
HK$334K
Ниво
L2
Основна
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
Бонус
HK$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в Lalamove?

HK$1.25M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Бекенд софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Lalamove in Greater Hong Kong Area е с годишно общо възнаграждение от HKHK$3,493,986. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Lalamove за позицията Софтуерен инженер in Greater Hong Kong Area е HKHK$2,412,249.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Lalamove

