Labelbox
  Заплати
  Софтуерен инженер

  Всички заплати в Софтуерен инженер

  San Francisco Bay Area

Labelbox Софтуерен инженер Заплати в San Francisco Bay Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area в Labelbox възлиза на $225K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Labelbox. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Labelbox
Full-Stack Software Engineer
San Francisco, CA
Общо годишно
$225K
Ниво
L3
Основна
$215K
Stock (/yr)
$10K
Бонус
$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
10 Години
Какви са кариерните нива в Labelbox?

$160K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Софтуерен инженер tại Labelbox in San Francisco Bay Area có tổng thu nhập hàng năm là $281,250. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Labelbox cho vị trí Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area là $202,500.

