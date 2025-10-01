Директория на компаниите
Kyte
Kyte Софтуерен инженер Заплати в San Francisco Bay Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area в Kyte възлиза на $195K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Kyte. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
Какви са кариерните нива в Kyte?

$160K

Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Kyte in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $250,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Kyte за позицията Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area е $185,000.

Други ресурси