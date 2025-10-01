Директория на компаниите
Kyriba
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Warsaw Metropolitan Area

Kyriba Софтуерен инженер Заплати в Warsaw Metropolitan Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Warsaw Metropolitan Area в Kyriba възлиза на PLN 67.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Kyriba. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Kyriba
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Общо годишно
PLN 67.5K
Ниво
L3
Основна
PLN 67.5K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Години в компанията
1 Година
Години опит
8 Години
Какви са кариерните нива в Kyriba?

PLN 160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от PLN 30 хил.+ (понякога PLN 300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Kyriba in Warsaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 93,374. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyriba for the Софтуерен инженер role in Warsaw Metropolitan Area is PLN 67,506.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Kyriba

Свързани компании

  • Uber
  • Apple
  • Spotify
  • Flipkart
  • Dropbox
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси