Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Kyndryl варира от $128K на year за Band 6 до $193K на year за Band 9. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $122K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Kyndryl. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
