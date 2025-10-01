Директория на компаниите
Kyndryl
Kyndryl Софтуерен инженер Заплати в United States

Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Kyndryl варира от $128K на year за Band 6 до $193K на year за Band 9. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $122K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Kyndryl. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Band 6
(Начално ниво)
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Какви са кариерните нива в Kyndryl?

Включени длъжности

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Kyndryl in United States sits at a yearly total compensation of $223,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyndryl for the Софтуерен инженер role in United States is $121,000.

