Kyndryl Софтуерен инженер Заплати в Madrid Metropolitan Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Madrid Metropolitan Area в Kyndryl възлиза на €38.8K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Kyndryl. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Kyndryl
Site Reliability Engineer
Madrid, MD, Spain
Общо годишно
€38.8K
Ниво
Senior
Основна
€38.8K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Години в компанията
1 Година
Години опит
12 Години
Какви са кариерните нива в Kyndryl?

€142K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Kyndryl in Madrid Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of €57,045. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyndryl for the Софтуерен инженер role in Madrid Metropolitan Area is €38,794.

